الحرس البلدي بنغازي يخصص أرقام خاصة للبلاغ عن محلات الخضروات المخالفة للتسعيرة المحددة

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) _ خصص جهاز الحرس البلدي بنغازي، أرقام خاصة لتقديم البلاغات من المواطنين، عن محلات بيع الخضروات التي تقوم بالبيع بأسعار مختلفة عن التي تم تحديدها.

وهذه الأرقام هي:

0614700274

0614700269

0911177333

يذكر إن جهاز الحرس البلدي ببنغازي قام، أمس السبت، بجولة في عدد من أسواق الخضراوات والفواكه، لمراقبة الأسعار، والحد من استغلال التجار لظروف فرض حظر التجول والخوف من فيروس “كورونا” في رفعها. (وال _ بنغازي) ه ع

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