“اقتصاد الوفاق” تُعلّق زيارة مراجعي الجهات العامة

علقت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق زيارة كافة مراجعي الجهات العامة لفترة 15 يوما اعتبارا من اليوم الأحد باستثناء المعاملات العاجلة في إطار الوقاية من انتشار عدوى كورونا.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي قد عقد اجتماعاً مطولاً الخميس الماضي بمقر الوزارة في مدينة طرابلس مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، محمد الرعيض لدراسة فرص الاستعداد لمواجهة أزمة فيروس كورونا والحد من أثرها على الاقتصاد الليبي.

وبحث العيساوي والرعيض أوضاع المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية في ظل قرار حظر التجول الجزئي المفروض على المواطنين.

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