اقتصاد

“اقتصاد الوفاق” تُعلّق زيارة مراجعي الجهات العامة

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علقت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق زيارة كافة مراجعي الجهات العامة لفترة 15 يوما اعتبارا من اليوم الأحد باستثناء المعاملات العاجلة في إطار الوقاية من انتشار عدوى كورونا.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي قد عقد اجتماعاً مطولاً الخميس الماضي بمقر الوزارة في مدينة طرابلس مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، محمد الرعيض لدراسة فرص الاستعداد لمواجهة أزمة فيروس كورونا والحد من أثرها على الاقتصاد الليبي.

وبحث العيساوي والرعيض أوضاع المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية في ظل قرار حظر التجول الجزئي المفروض على المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك