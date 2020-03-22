الثني يقف على توفر السلع التموينية بمخازن قنفوذة

استقبل وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية منير عصر صباح اليوم الأحد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة عبدالله الثني بمخازن قنفوذة في بنغازي.

وتأتي زيارة الثني التفقدية إلى المخازن للإطلاع على توفر المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاطمئنان على امتلاك كميات كافية تسد حاجة المواطنين خلال الأشهر المُقبلة.

وكان وزير الاقتصاد قد طمأن المواطنين قبل يومين بوجود مخزون سلعي كاف مشيرا إلى مخزون الحكومة الليبية وليس مخزون التجار.

وقالت الحكومة الليبية إن “المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية المدعمة يضم مختلف الأنواع الأساسية التي سيتم توزيعها عبر الجمعيات الاستهلاكية بما يضمن عدم احتكار التجار للبضائع واستغلال الأزمة”.

ومن جانبه، دعا الثني المواطنين إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص المواد الغذائية مؤكدا على ضرورة التزامهم بقرارات الحكومة الاحترازية والوقائية لمنع وصول جائحة كورونا إلى البلاد.

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