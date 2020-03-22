منع دخول شاحنات الرخام والسيراميك ومواد البناء المصرية عبر منفذ أمساعد

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري لـ”أخبار ليبيا24″ إن الشاحنات المصرية المحملة بالرخام والسيراميك ومواد البناء ممنوعة من الدخول إلى البلاد اعتبارًا من أمس السبت.

وأوضح الجراري أن لجنة الأزمة في منفذ أمساعد وبموافقة الغرفة التجارية الليبية المصرية تم إيقاف دخول الشاحنات المصرية المحملة بالرخام والسيراميك والأسمنت والملابس، إضافة إلى عدم دخول الشاحنات الليبية إلى مصر.

وأفاد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية أنه تم استثناء شاحنات الخضروات والفواكه والمواد الغذائية في الوقت الراهن ومايمر به العالم الآن طيلة إغلاق المنفذ.

وأضاف الجراري أن السائق المصري يسمح له بدخول منفذ أمساعد ويتم تفريغ شحنة الخضروات والفواكه والمواد الغذائية إلى شاحنة ليبية ويعود السائق المصري بعد رش سيارته بالمواد المعقمة ويجرى له تحليل سريع.

يشار إلى أن قرارًا كان قد صدر من وزارة الداخلية في الحكومة الليبية الخميس الماضي بإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية منها منفذ أمساعد البري.

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