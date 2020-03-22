اقتصاد

شركة البريقة تشرع في توزيع الوقود على المحطات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت إدارة الشؤون البحرية في ميناء طرابلس صباح اليوم الأحد إن الفرق الفنية في الميناء التابعة لشركة البريقة قد شرعت في تزويد شاحنات نقل الوقود بالبنزين مباشرة من الناقلة أنوار أفريقيا التي دخلت أمس السبت وعلى متنها 34 مليون لتر.
وبحسب ما أعلنت عنه “الشؤون البحرية” عبر صفحتها بموقع فيسبوك فإن شركات الوقود توجهت مباشرة لمحطات التوزيع لضمان استمرار تدفق المحروقات للمواطنين.

كما أشارت إلى وصول شحنة جديدة من البنزين مازالت على متن الناقلة أنوار الخليج التي يتوقع دخولها لمنطقة الرسو خلال الساعات المقبلة تمهيدا لإفراغ حمولتها المقدرة بـ 35 مليون لتر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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