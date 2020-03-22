اقتصاد

توزيع دقيق وسلع تموينية على مخابز وجمعيات البريقة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرع مكتب مراقبة الاقتصاد في مدينة البريقة منذ مطلع الأسبوع الجاري في توزيع مخصصات المخابز من الدقيق مؤكدا على استمرار التوزيع حتى يوم الخميس المقبل.

وتزامن هذا مع البدء في صرف مخصصات السلع التموينية لأصحاب الجمعيات الاستهلاكية المسجلة في صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد في الحكومة الليبية.

ووفقا لما ورد عن مكتب مراقبة اقتصاد البريقة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك فإن السلع شملت (الدقيق و الزيت والسكر ومعجون الطماطم) موضحاً أن عمليات صرف السلع ستكون مقسمة على فترات قبل حلول شهر رمضان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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