توزيع دقيق وسلع تموينية على مخابز وجمعيات البريقة

شرع مكتب مراقبة الاقتصاد في مدينة البريقة منذ مطلع الأسبوع الجاري في توزيع مخصصات المخابز من الدقيق مؤكدا على استمرار التوزيع حتى يوم الخميس المقبل.

وتزامن هذا مع البدء في صرف مخصصات السلع التموينية لأصحاب الجمعيات الاستهلاكية المسجلة في صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد في الحكومة الليبية.

ووفقا لما ورد عن مكتب مراقبة اقتصاد البريقة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك فإن السلع شملت (الدقيق و الزيت والسكر ومعجون الطماطم) موضحاً أن عمليات صرف السلع ستكون مقسمة على فترات قبل حلول شهر رمضان.

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