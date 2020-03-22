مصرف الجمهورية يعلن عن خطة وقائية ضد فيروس كورونا

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الأحد عن تنفيذه خطة احترازية بهدف الوقاية من عدوى فيروس كورونا وتداعياته على الموظفين والزبائن، حيث وجه الجمهورية زبائنه لاستخدام الخدمات الإلكترونية المختلفة التي يقدمها المصرف مثل بطاقة atm وخدمة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء البلاد بالإضافة إلى خدمة مصرفي بلس المقدمة عبر الهاتف النقال.

وطالب المصرف عملاءه باستخدام البطاقات المصرفية بدلا من السيولة النقدية، وفي السياق ذاته ألزم المصرف موظفيه باتباع إرشادات السلامة أثناء ساعات العمل بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن أماكن وجودهم في حال سفرهم إلى الخارج والحصول على إجازة إجبارية فور العودة.

وكان المصرف قد أعلن يوم أمس السبت عن إمكانية السحب من آلات السحب الإلكترونية atm محددا سقف السحب اليومي بـ 400 دينار والأسبوعي 1200 دينار بينما حدد سقف السحب الشهري عند 1600 دينار.

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