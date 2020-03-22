دولة رئيس مجلس الوزراء في زيارة لمخازن صندوق موازنة الأسعار للاطمئنان على توفر المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية

بنغازي 22 مارس 2020 (وال)- أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني صباح اليوم الأحد، زيارة لمخازن صندوق موازنة الأسعار؛ للاطمئنان على توفر المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية.

هذا واطمأن دولته خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الاقتصاد الدكتور منير عصر، على توفر المخزون السلعي بمختلف أنواعه، بما يكفي كافة المواطنين طيلة الأشهر المقبلة.

ويضم المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية المدعمة؛ مختلف الأنواع الأساسية التي سيتم توزيعها عبر الجمعيات الاستهلاكية، بما يضمن عدم احتكار التجار للبضائع واستغلال الأزمة.

ودعا دولته كافة المواطنين؛ إلى عدم الهلع أو الخوف من نقص المواد الغذائية، مؤكدًا على ضرورة التزامهم بقرارات الحكومة الاحترازية والوقائية، لمنع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى ليبيا.

وأوضح دولة الرئيس أنه وقف شخصيًا على شحنات المواد والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية والمحروقات، بما يضمن مرور الأزمة دون نقص في كافة الخدمات.

وثمّن دولة رئيس مجلس الوزراء؛ جهود كافة المواطنين الملتزمين بقرارات الحكومة، مُوجهًا الشكر لكافة الجهات العاملة على تخطي الأزمة دون أن يمس ليبيا أي مكروه. (وال- بنغازي) ر ت

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