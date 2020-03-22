اقتصاد

مراقبة الاقتصاد بالبريقة تُباشر في توزيع الدقيق والسلع الغذائية

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البريقة 22 مارس 2020 (وال)- باشرت مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة، في توزيع مخصصات الدفعة الثانية من مادة الدقيق على المخابز العاملة بالبلدية البريقة.

وقالت مراقبة الاقتصاد إن عملية التوزيع بدأت يوم أمس السبت، ومستمرة طيلة أيام الأسبوع.

وأوضحت مراقبة اقتصاد البريقة أنه تمت مباشرة في التوزيع السلع التموينية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في البلدية، بإشراف مُباشر من قبل السيد المراقب أحمد المقريف.

وأشارت المراقبة إلى أن عملية التوزيع مستمرة على دفعتين إلى حين حلول شهر رمضان المبارك. (وال – البريقة) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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