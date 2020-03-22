اقتصاد

“جمارك بنغازي” تطلب عدم استيراد قطع غيار سيارات ‎

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهابت مصلحة الجمارك فرع بنغازي في بيان اليوم الأحد، بالمسؤولين عن وكالات الملاحة للتوقف عن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة في الخارج.

ولفتت المصلحة إلى ضرورة تقيد وكالات الملاحة بالمنطقة الشرقية بعدم شحن أجزاء السيارات أو قطع الغيار التي تعتبر مخالفة لقانون الاستيراد وقانون الجمارك، مشيرة إلى أنها لن تتعامل مع وكالات الملاحة التي تقوم بصرف أمر تسليم لأي حاوية تحمل على متنها قطع غيار سيارات.

وشددت المصلحة في خطابها على أنها ستُحمّل المسؤولية لوكالة الملاحة عن قطع غيار السيارات التي ستجدها داخل الحاويات وفق قانون العقوبات الجمركي وذلك مع بداية شهر أبريل المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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