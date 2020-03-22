“جمارك بنغازي” تطلب عدم استيراد قطع غيار سيارات ‎

أهابت مصلحة الجمارك فرع بنغازي في بيان اليوم الأحد، بالمسؤولين عن وكالات الملاحة للتوقف عن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة في الخارج.

ولفتت المصلحة إلى ضرورة تقيد وكالات الملاحة بالمنطقة الشرقية بعدم شحن أجزاء السيارات أو قطع الغيار التي تعتبر مخالفة لقانون الاستيراد وقانون الجمارك، مشيرة إلى أنها لن تتعامل مع وكالات الملاحة التي تقوم بصرف أمر تسليم لأي حاوية تحمل على متنها قطع غيار سيارات.

وشددت المصلحة في خطابها على أنها ستُحمّل المسؤولية لوكالة الملاحة عن قطع غيار السيارات التي ستجدها داخل الحاويات وفق قانون العقوبات الجمركي وذلك مع بداية شهر أبريل المقبل.

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