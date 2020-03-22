معالي رئيس الهيئة العامة للإتصالات يجتمع برؤساء الشركات التابعة للهيئة

بنغازي 22 مارس 2020 (وال) _ اجتمع معالي رئيس الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية بالحكومة الليبية سالم الدرسي، اليوم الأحد، مع السادة رؤساء الشركات التابعة للقطاع و شركات الإنترنت الخاصة، وذلك لمناقشة الإجراءات الإحترازية لمجابهة وباء كورونا.

هذا وبحسب إدارة الإعلام و العلاقات العامة بالهيئة، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة كيفة مواكبة إجراءات الحكومة الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا المستجد، و دور قطاع الإتصالات في مساعدة المواطنين للإستمرار في ساعات الحجر

وتخلل الإجتماع أيضا مناقشة مدى إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت، و السماح بالزيادة المجانية للإنترنت، و خدمة المواطن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في مجابهة فيروس كورونا المستجد. (وال _ بنغازي) م ك / ه ع

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