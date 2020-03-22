اقتصاد

زيارة الطلب ترفع سعر الدولار بالسوق السوداء

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال تاجر يعمل في السوق السوداء للعملات الأجنبية، الأحد لقناة “218”، ان سوق المشير بطرابلس ظل مغلقا لليوم الثالث على التوالي بسبب تحذيرات الجهات الأمنية والصحية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التاجر أن التداولات تتم عبر تطبيقي “فايبر وواتس اب”، مشيرا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات إلى 4.98 دنانير.

وشدد في الوقت ذاته على زيادة الطلب على الدولار بسبب وقف مصرف ليبيا للاعتمادات وحوالات الأفراد بقيمة 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى وقف التداولات في سوق المشير.

ورجّح أن يسجل الدولار مزيدا من الارتفاع خلال هذا الأسبوع، مؤكدا ان التداول على باقي العملات الرئيسية الأخرى شبه متوقف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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