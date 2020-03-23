اقتصاد

هبوط أسعار النفط على وقع كورونا إلى 25 دولار للبرميل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت أسعار النفط  مع عودة التعاملات اليوم الإثنين متأثرة بضغوط انتشار فايروس كورونا، بالإضافة لتوقعات البنك الدولي بتأثير الوباء على الاقتصاد العالمي الذي من المحتمل أن يكلف الدول 750 مليار دولار هذا العام بالتزامن مع ترجيحات دولية أن تصل الخسائر لترليوني دولار.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام في الجلسة الافتتاحية اليوم الاثنين بما نسبته  6:26 في المائة ليبلغ سعر البرميل 25 دولار و 10 سنتات.. وضغطت المخاوف الدولية على سعر برميل النفط الأميركي أيضا الذي تراجع بنسبة 4%  ليبلغ عند الافتتاح  21 دولار و 59 سنتاً للبرميل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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