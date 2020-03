الذهب يتراجع عالمياً مع مواصلة الدولار في الإرتفاع

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% [عربي21]

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين؛ إذ يكدس المستثمرون السيولة، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.

و تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1488.35 دولار للأوقية، بعد أن صعد 3.1% في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز، بحلول الساعة الـ 06:41 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1491.70 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يهدد فيه التيار المتصاعد لعمليات العزل بإرباك الجهود المحمومة لصانعي السياسات لتخفيف أثر ركود عالمي عميق على الأرجح.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء إستراتيجيات السوق لدى شركة أكسي كورب للخدمات المالية إن ”ثمة مبعث قلق آخر وهو احتمال أن تبيع البنوك المركزية الذهب لتشتري الدولار مع مواصلة العملة الأمريكية الارتفاع“.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في 3 سنوات مقابل العملات الرئيسة إذ أدت انخفاضات جديدة في الأسهم العالمية ومخاوف بشأن شح السيولة في ظل تفاقم الأزمة إلى تسارع التدافع صوب النقد.

وواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تنفيذ دعم طارئ يوم الجمعة، في الوقت الذي يحسن فيه جهوده مع بقية البنوك المركزية لتخفيف أزمة التمويل الدولاري عالميا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1643.24 دولار، وقفز البلاتين 1.1% إلى 617.86 دولار وتراجعت الفضة 0.5% إلى 12.52 دولار.

