النفط “ينتكس” مجدداً بفعل فيروس كورونا

هبطت أسعار النفط مع عودة التعاملات اليوم الاثنين متأثرة بضغوط انتشار فيروس كورونا بالإضافة لتوقعات البنك الدولي بتأثير الوباء على الاقتصاد العالمي الذي من المحتمل أن يكلف الدول 750 مليار دولار هذا العام بالتزامن مع ترجيحات دولية أن تصل الخسائر إلى ترليوني دولار.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام في الجلسة الافتتاحية اليوم الاثنين بما نسبته ستة فاصلة ست وعشرين في المئة ليبلغ سعر البرميل خمسة وعشرين دولارا وعشرة سنتات.

المخاوف الدولية ضغطت أيضا على سعر برميل النفط الأمريكي الذي تراجع بنسبة أربعة في المئة ليبلغ عند الافتتاح واحدا وعشرين دولارا وتسعة وخمسين سنتا.

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