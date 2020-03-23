“صندوق الضمان” يعلن إجراءات وقائية ضد تفشي كورونا

أصدر صندوق الضمان الاجتماعي بيانا طالب فيه بتأجيل استلام الإقرار السنوي من أصحاب المعاشات بمختلف أنواعها عن الأشهر مارس وأبريل ومايو لسنة 2020 إلى حين إشعار آخر، بالاضافة إلى إيقاف استقبال الزوار من خارج الصندوق بشكل تام مؤكدا على أن العمل هذه الفترة سيكون داخليا.

وقرر صندوق الضمان أن يكون التعامل بين الفروع والإدارات والمكاتب عن طريق البريد الإلكتروني مشددا على إيقاف استخدام وسائل النقل الجماعي للموظفين والموظفات بشكل تام على أن يكون الدوام من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وذكر الصندوق في بيانه أنه سيتم العمل بهذه التدابير خلال أسبوعين بداية من تاريخ 22 مارس الجاري، وذلك ضمن الخطة الوقائية من فيروس كورونا.

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