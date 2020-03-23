شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تشرع في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا

رأس لانوف 23 مارس 2020 (وال) – بدأ فريق العمل المكلف من قبل مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز في العمل على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ونشر المصور محمد إبراهيم من مدينة رأس لانوف على حسابه الشخصي صوراً تبين الإجراءات الاحترازية التي تمثلت في قياس درجة حرارة الجسم لمستخدمي الشركة فور دخولهم إلى المجمع الصناعي، وتعقيم حافلات نقل المستخدمين .

وقد اعتمدت إدارة شركة رأس لانوف على نظام العمل عن بعد في كافة الإدارات والمكاتب، للحيل دون تفشي فيروس كورونا حال ظهوره، والعمل بالحد الأدنى من الكوادر بكافة الإدارات والمكاتب . (وال – رأس لانوف)

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