“مواصلات الوفاق” تنتهي من إعداد مرتبات يناير وفبراير

أعلنت إدارة الشؤون المالية في وزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق لكافة العاملين عن انتهائها من إعداد مرتبات شهري يناير وفبراير.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إحالة مرتبات موظفي القطاع العام عن الربع الأول من العام الجاري لمصرف ليبيا المركزي تمهيدا لتسييلها في المصارف.

يُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي رفض استلام أذونات الصرف من وزارة المالية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية قبل أن يعود في شهر مارس ويستلم كافة المعاملات بعد أمر إداري من المجلس الرئاسي طلب فيه تسيير الإجراءات بالنظر للظروف الاستثنائية في إطار مواجهة كورونا.

ويبلغ إجمالي العاملين في القطاع العام في ليبيا 1.8 مليون موظف وتبلغ قيمة مرتباتهم الشهرية الممولة من الخزانة العامة 1.9 مليار دينار وفقا لبيانات حديثة نشرتها وزارة المالية.

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