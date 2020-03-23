اقتصاد

المصرف المركزي بالبيضاء يطالب المصارف التجارية بعدم قبول الإيداع النقدي للوقاية من كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

طالب مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء المدراء العامين للمصارف التجارية ومدراء إدارات الفروع بالمنطقة الشرقية للمصارف التجارية بإيقاف صرف وقبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتًا في المصارف التجارية اعتبارًا من اليوم الإثنين وإلى حين إشعار آخر مع ضرورة تفعيل كافة وسائل الدفع الإلكتروني.

يأتي ذلك بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين مع اللجنة العليا واللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا لوضع ضوابط احترازية لعدم تفشي وانتشار هذا الوباء.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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