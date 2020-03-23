وصول 4100 سيارة لميناء بنغازي خلال 72 ساعة‬

وصلت إلى ميناء بنغازي الساعات الماضية ثلاث سفن محملة بسيارات تم توريدها من السوق الأوروبية والآسيوية.

ودخلت صباح اليوم الاثنين السفينة GALICIA وعلى متنها 340 سيارة مستوردة من السوق البلجيكية موردة كلها لصالح تجار القطاع الخاص بالمدينة.

وسبق ذلك وصول الباخرة SEA PATRIS وبها سيارات جُلّها مستعملة ومُورّدة من السوق الأوروبية ويبلغ عددها 2640 سيارة.

وما زالت السفينة brisos librty راسية على الأرصفة التجارية منذ يوم الجمعة الماضية إلى حين إفراغ حمولتها من السيارات المقدرة بـ 660 سيارة جديدة و 520 سيارة مستعملة مستوردة من كوريا.

وبهذه الشحنات المتتالية يبلغ عدد السيارات المستوردة الواصلة إلى ميناء بنغازي خلال 72 ساعة الماضية نحو 4100 سيارة.

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