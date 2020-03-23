دعم “غير مسبوق” من الاحتياطي الأمريكي للأفراد والشركات

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم الاثنين عن جملة من البرامج الجديدة الاستثنائية للتخفيف من التعطيلات الشديدة للاقتصاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقدم المجلس الدعم لتشكيلة غير مسبوقة من القروض المخصصة للأفراد والشركات الصغيرة بالإضافة إلى كبار أرباب العمل، كما تضمنت البرامج إقراضا من قبل مجلس الاحتياطي بضمان قروض الطلبة وقروض بطاقات الائتمان، إلى جانب قروض الشركات الصغيرة المقدمة بدعم من الحكومة الأمريكية، إضافة لشراء سندات كبار أرباب العمل وإقراضهم في شكل تمويل تجسيري لأربع سنوات.

ونوه المجلس إلى أن هناك برنامجا جديدا لتقديم الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة سَيُعلن عنه قريبا ومن جهة أخرى سيتم التوسع في مشتريات سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المعززة برهون عقارية قدر الحاجة وذلك لدعم سلاسة عمل السوق والانتقال الفعال للسياسة النقدية.

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