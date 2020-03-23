“المركزي” يوقف التعامل بالعملة الورقية والمعدنية

عمم مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ادريس الاحيمر، على مديري المصارف التجارية ومديري الفروع بالمنطقة الشرقية، بإيقاف صرف أو قبول الإيداعات المالية من العملة الورقية أو المعدنية إلى إشعار آخر.

وجاء في الكتاب الموجه لإدارات المصارف اليوم الاثنين، أن القرار جاء نتيجة توصيات اللجنة العليا واللجنة الاستشارية الطبية المعنيتان باتخاذ إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا عقب اجتماعهما صباح اليوم بمشاركة ممثل عن مصرف ليبيا المركزي.

وكان الأحيمر قد طالب في كتاب سابق وجهه إلى مديري مصارف الجمهورية، وشمال أفريقيا، والصحارى، والمديرين العامين لمصارف الأمان، والليبي الإسلامي، والسرايا، والواحة، والمتحد، بأن يكون الدوام من الساعة 9 صباحا حتى منتصف النهار، مشددا على ضرورة العمل بالنظام التناوبي بهدف التقليل من عدد الموظفين، مطالبا بتنفيذ القرار والالتزام به دون أي مخالفة إلى حين صدور تعليمات أخرى للوقاية من عدوى كورونا.

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