روسيا تنتقد قرار تعزيز إنتاج النفط في أبريل

قال رئيس شركة إنتاج النفط الروسية “tatneft” إن تعزيز إنتاج الخام في أبريل، قرار خاطئ، نظرا لتأثير تفشي فيروس كورونا على سوق الطاقة العالمية بحسب وكالة تاس للأنباء.

يشار إلى أنه بنهاية مارس الجاري سيحل أجل اتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها من بينهم روسيا، لخفض إنتاج النفط العالمي.

وكانت أسعار النفط العالمية هبطت مع عودة التعاملات الاثنين وتأثرت بضغوط انتشار فيروس كورونا المستجد إلى جانب توقعات البنك الدولي بشأن آثار الوباء على الاقتصاد العالمي حيث من المحتمل أن يكلف الدول 750 مليار دولار هذا العام، وذلك مع توقعات دولية بأن تصل الخسائر جراء تفشي الفيروس إلى تريليونين دولار .

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