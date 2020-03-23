“العمل”: اتخذنا الإجراءات القانونية بشأن المرتبات المتأخرة

ذكرت وزارة العمل والتأهيل في طرابلس، أنها قامت باتخاذ جملة من الإجراءات القانونية بخصوص فائض الملاكات الوظيفية فيما يتعلق بصرف المرتبات المتأخرة.

وأفادت الوزارة بأن الدفعات السادسة والسابعة والثامنة تم تسليمها إلى وزارة المالية منذ شهر مايو 2019، ولم يتم إحالة مرتباتها إلى مراقبات الخدمات المالية بالبلديات.

وأضافت أن المستحقات الخاصة بالمحالين ستكون تحت تصرف الخدمة للذين لم يتقاضوا مرتباتهم طيلة العام 2018 والأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 2019، ومن ثم إحالتها إلى وزارة المالية.

وفي السياق ذاته قالت الوزارة إن المستحقات الخاصة بجميع المحالين ستكون تحت تصرف خدمة الذين تم تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية لدى قسم الإحالة، مشيرة إلى أنها أحالت كافة المعاملات بناء على اتفاق مشترك مع لجنة ترشيد المرتبات بموجب الاجتماع المصغر الذي جمع الطرفين، منوهة إلى أنها في انتظار إجراءات وزارة المالية بصرف المرتبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية