الناظوري يوجه بصرف مرتب يناير

وجه سيادة رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الإثنين، مصرف ليبيا المركزي، وكافة المصارف التجارية العاملة، بإيداع مرتب شهر يناير 2020 ميلادي، لكافة الحسابات الجارية لدى المصارف.

ووفق بيان نشرته الداخلية الليبية، فقد نصت توجيهات الناظوري على أن الصرف يكون بناء على حافظة مرتب شهر ديسمبر 2019 ميلادي، على أن يتم تسوية الأمر بعد تسييل المرتبات من قبل وزارة المالية للجهات العاملة.

ولفت البيان إلى أن مصرف ليبيا المركزي وكافة المصارف التجارية، استجابوا للأمر، مع تأكيدهم أنه لا توجد سيولة نقدية لدى المصارف حاليا، وأن المواطنين يمكنهم التعامل عبر التداول الإلكتروني خلال هذه الأيام، لحين انتهاء فترة حظر التجول وزوال الخطر.

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