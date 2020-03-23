اقتصاد

ترقب صرف المرتبات في كاباو ودرنة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب مراقبة الخدمات المالية في مدينة كاباو، عن الانتهاء من إعداد مرتبات شهري يناير وفبراير لكافة العاملين في القطاع العام، مطالبا جميع المسؤولين على الأقسام المالية في المؤسسات العامة باستلام حوافظ المرتبات وإيداعها في المصارف التجارية تمهيدا لتسييلها للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أكمل مكتب مراقبة الخدمات المالية في مدينة درنة إجراءات مرتبات موظفي الجهات العمومية، وأحالهم إلى المصارف لتمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم.

وكان عدد من القطاعات العامة في الحكومتين الليبية والوفاق، أعلنت الساعات الماضية عن إحالة مرتبات شهري يناير وفبراير من بينها وزارتا الداخلية والمواصلات في طرابلس بالإضافة لمصلحة الجمارك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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