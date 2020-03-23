“الرئاسي” يطالب “المركزي” بصرف المرتبات وفتح منظومة الاعتمادات‎

بعث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج -أمس الاثنين- كتاباً يطالب فيه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتسييل مرتبات العاملين في القطاع العام والممولة من الخزانة العامة بحسب كشوفات أذون الصرف المحالة للمركزي من قبل وزارة المالية عن الربع الأول من العام الجاري.

وطالب “السراج” في الكتاب -الذي اطلعت قناة 218على نسخة منه- محافظ المصرف بالفتح الفوري لمنظومة الاعتمادات لتغطية حاجة السوق المحلية من السلع والبضائع، مشدداً على ضرورة اتخاد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري، مؤكداً على ضرورة تنفيذ ما ورد في الكتاب من أوامر صرف لمواجهة عدوى فيروس كورونا.

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