اقتصاد

ارتفاع طفيف بأسعار النفط بعد سلسلة خسائر حادّة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد جلسة متقلبة بسبب تفشي فيروس كورونا حيث صعد خام القياس العالمي برنت بمقدار أربعة وسبعين سنتا أو بما يعادل أكثر من واحد في المئة ليسجل سبعة وعشرين دولارا وخمسين سنتا.

وبالمقابل تعافت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تكساس الوسيط بما يعادل ثلاثة وستين سنتا أو أكثر من اثنين في المئة مسجلا نحو أربعة وعشرين دولارا.

وكان رئيس شركة إنتاج النفط الروسية قد أشار يوم أمس إلى أن تعزيز إنتاج الخام في أبريل قرار خاطئ نظرا لتأثير تفشي فيروس كورونا على سوق الطاقة العالمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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