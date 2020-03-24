ارتفاع طفيف بأسعار النفط بعد سلسلة خسائر حادّة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد جلسة متقلبة بسبب تفشي فيروس كورونا حيث صعد خام القياس العالمي برنت بمقدار أربعة وسبعين سنتا أو بما يعادل أكثر من واحد في المئة ليسجل سبعة وعشرين دولارا وخمسين سنتا.

وبالمقابل تعافت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تكساس الوسيط بما يعادل ثلاثة وستين سنتا أو أكثر من اثنين في المئة مسجلا نحو أربعة وعشرين دولارا.

وكان رئيس شركة إنتاج النفط الروسية قد أشار يوم أمس إلى أن تعزيز إنتاج الخام في أبريل قرار خاطئ نظرا لتأثير تفشي فيروس كورونا على سوق الطاقة العالمية.

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