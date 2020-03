تونس علقت 2.8 مليار دولار [انترنت]

صرح وزير المالية التونسي نزار يعيش، لوكالة رويترز أن قيمة البرنامج الجديد لم تتقرر بعد، لكنه سيستمر لأربع سنوات أو خمس.

وقال الوزير، إن تونس شرعت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض جديد، لكن خطة لإصدار سندات تقرر تعليقها بسبب فيروس كورونا.

وكان برنامج تونس الحالي مع الصندوق، البالغة قيمته 2.8 مليار دولار، من المقرر أن ينتهي في أبريل، لكن تونس اتفقت مع صندوق النقد على تعليقه.

هذا، ولم تحصل تونس إلا على 1.6 مليار دولار من ذلك البرنامج لأن بعض الإصلاحات التي أرادها المقرضون لم تنفذ.

وقالت تونس من قبل إنها تعتزم إصدار سندات بما يصل إلى 800 مليون يورو في السوق العالمية هذا العام، لكن وزير المالية أفاد بأن تلك الخطة أصبحت “خياري الأخير الآن، لأنه مازال من غير الممكن التنبؤ برد فعل السوق ولأن أسعار الاقتراض عالية جدا”.

وأصبحت تونس تتوقع ركودا اقتصاديا، مما حدا البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post تونس: تعتزم برنامج قرض من صندوق النقد الدولي لمجابهة كورونا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا