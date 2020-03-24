مدير مطار سرت الدولي يستلم مهامه رسمياً

سلم مدير مطار سرت الدولي المكلف، مفتاح محمد مصباح، مهامه إلى مدير مطار سرت الجديد، محمد صالح الشرقاوي، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية.

وتمت مراسم التسليم والاستلام، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات في بلدية سرت، بحضور لجنة الإشراف على المراسم برئاسة حسن إبراهيم سالم وعضوية طارق عبدالله الريفاوي ومحمد فرج إبراهيم.

وجرت المصادقة على محضر التسليم والاستلام من قبل رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم وعضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبد المجيد ومدير مكتب مواصلات سرت حسن أمقاوي.

وبدوره، أكد رئيس لجنة التسليم والاستلام المكلف من الهيئة العامة للمواصلات حرص الهيئة ومصلحة المطارات على الوقوف إلى جانب المجلس التسييري لبلدية سرت لتذليل كافة الصعوبات التي قد يواجهها مطار المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية