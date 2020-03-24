“مليتة للنفط” تشحن ناقلة بالغاز عن بعد للمرة الأولى

نجحت الفرق الفنية التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز أمس الاثنين في إجراء عملية شحن للغاز لواحدة من الناقلات العاملة في المياه الإقليمية الليبية من الخزان العائم “غزة” التابع لحقل البوري البحري.

وبحسب ما ورد عن إدارة الشركة في بيان نشرته اليوم عبر حسابها بموقع فيسبوك فإن إجراءات الشحن تمت عن بعد وهي المرة الأولى التي تحدث في الموانئ الليبية.

وأشارت شركة مليتة إلى أن الفرق الفنية استخدمت أجهزة الاتصال والمراقبة لإتمام عملية الإرشاد البحري التي أنجزت وفقا لشروط السلامة المتعلقة بعمل النواقل.

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