اقتصاد

“مليتة للنفط” تشحن ناقلة بالغاز عن بعد للمرة الأولى

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت الفرق الفنية التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز أمس الاثنين في إجراء عملية شحن للغاز لواحدة من الناقلات العاملة في المياه الإقليمية الليبية من الخزان العائم “غزة” التابع لحقل البوري البحري.

وبحسب ما ورد عن إدارة الشركة في بيان نشرته اليوم عبر حسابها بموقع فيسبوك فإن إجراءات الشحن تمت عن بعد وهي المرة الأولى التي تحدث في الموانئ الليبية.

وأشارت شركة مليتة إلى أن الفرق الفنية استخدمت أجهزة الاتصال والمراقبة لإتمام عملية الإرشاد البحري التي أنجزت وفقا لشروط السلامة المتعلقة بعمل النواقل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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