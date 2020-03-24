النائب بدر نحيب والنائب محمد اجديد يتبرعون برواتبهم للصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والأوبئة

بنغازي 24 مارس 2020 (وال) – أعلن عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي بدر النحيب، تبرعه براتب شهرين للصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والأوبئة بمصرف التجارة والتنمية 711.711، متنميًا الشفا العاجل لجميع المرضى، وذلك في إطار مكافحة وباء كورونا.

النحيب قال ، في مقطع مرئي “الحمدلله نحن في ليبيا لا توجد لدينا أي حالة”، مؤكدًا أن هذه الخطوة من منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والشعب الليبي الكريم.

وفي ذات الشأن، تبرع عضوي مجلس النواب السيد محمد اجديد، براتب شهر للصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والأوبئة الذي أنشأته وزارة الخارجية والتعاون الدولي وتبنته الحكومة الليبية .

وتبنت الحكومة الليبية، مبادرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن تأسيس الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث والأوبئة.

وتأتي هذه الخطوات من منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والشعب الليبي . (وال – بنغازي)

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