“سرت النفطية” ورأس لانوف تعلنان موعد صرف المرتبات

أفادت شركة سرت لإنتاج وتوزيع النفط والغاز مساء أمس الاثنين بأن مرتبات الموظفين العاملين بالشركة لشهر فبراير الماضي سيتم إحالتها للمصارف الليبية خلال الأسبوع الجاري، فيما عبّر المواطنون عبر تعليقاتهم على شبكة التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب تأخر المرتبات في ظل الأوضاع الراهنة التي تواجهها البلاد.

وفي سياق آخر أكدت شركة رأس لانوف لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أنه سيتم إحالة مرتبات الموظفين العاملين بالشركة عن شهر فبراير الجاري إلى المصارف اليوم الثلاثاء من أجل إيداعها في حسابات مستحقيها، وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات متواصلة من قبل رئيس مجلس الإدارة بشركة رأس لانوف.

يذكر أن هناك العديد من الشركات قد أعلنت عن توفير وإحالة مرتبات موظفيها لشهري يناير وفبراير خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك نظرا للظروف الحالية وبالأخص انتشار فيروس كورونا حول العالم.

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