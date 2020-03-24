رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية يتفقد سيّر المشاريع في بلدية طبرق

طبرق 24 مارس 2020 (وال)- قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، بزيارة لبلدية طبرق.

هذا وأطلع المهندس عوض الدرسي والوفد المرافق له، ضمن الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ المشاريع التابعة للمؤسسة، على سيّر المشاريع الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي.

وأبدى المهندس عوض الدرسي تطلعه لسرعة انجاز المشاريع، وذلك وفقًا للجدول الزمني المُعد من قبل المؤسسة الوطنية للموارد المائية.

وأكد المهندس عوض الدرسي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن هذه الزيارة تأتي ضمن الاستجابة لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء، بخصوص المشاريع المتعاقد عليها، والتي تندرج ضمن الاحتياطيات اللازمة علميًا وإداريًا، لمجابهة انتشار الأمراض لا قدر الله.

ويرافق المهندس عوض الدرسي في جولته كل من مدير إدارة المشروعات المهندس فتحي عبد الله عبد الهادي، ونائب مدير إدارة المشروعات المهندس عيسي التاعب، ومدير مكتب العقود بالمؤسسة المهندس إسماعيل إبراهيم. (وال- طبرق) ب ع/ ر ت

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