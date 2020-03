أخبار ليبيا24 كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط والغاز لازال في تراجع كبير ومستمر حيث بلغ الإنتاج 95,837 برميل في اليوم بحلول يوم الإثنين 23 مارس 2020. وأوضحت المؤسسة في نشرة حول تبعات إقفال إنتاج النفط أن هذا الانخفاض في الإنتاج بسبب الإغلاق القسري تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3,535,802,366 دولار أمريكي منذ 17 […]

