توقعات بهبوط النفط إلى 12 دولارا بـ2020

قلص بنك “باركليز” توقعاته لسعر النفط في عام 2020 إثر الهبوط الكبير الذي يتعرض له السوق بسبب حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، واضطراب الطلب على الطاقة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخفض البنك توقعاته لكل من الخامين العالميين برنت وخام غرب تكساس إلى 12 دولارا، و31 دولارا للبرميل لخام برنت، و28 دولارا لبرميل الوسيط الأمريكي.

ورجح المحللون في البنك أن تبقى الأسعار معرضة لضغوطات إلى حين تحسن الوضع فيما يتعلق بالفيروس، مشيرين إلى أنه في حال استمر المسار المتوقع لتوازنات السوق، فلن تكون السعودية وروسيا بعيدة عن تداعيات السعر.

ولا يعتبر “باركليز” البنك الوحيد الذي يتوقع خفض أسعار النفط، حيث هناك بنوك أخرى توقعت ذلك استنادا إلى انهيار اتفاق لكبح الإنتاج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أو ما يُعرف باسم أوبك+ بالإضافة إلى تضرر الطلب إثر تفشي كورونا .

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