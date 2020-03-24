كيف سيؤثر انخفاض النفط على الدول المصدرة؟

تشير التقديرات إلى أن انخفاض سعر النفط سيعمل على إضعاف الوضع الائتماني للدول المصدرة للخام، وفق وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وأشارت الوكالة إلى أنها ترى في الوقت الحالي بأن انخفاض سعر النفط ناتج عن تحول هيكلي في الأسواق، موضحة أن العوامل الأساسية تدعم افتراضها لسعر البرميل بين 50 و70 دولارا على المدى المتوسط.

وفي السياق ذاته، قالت الوكالة إنها عدلت في ضوء الصدمات الأخيرة سعر النفط المفترض للعامين الجاري والعام المقبل، متوقعة انخفاض الإيرادات المالية والصادرات أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام في العام الحالي في دولتي العراق والكويت مقارنة مع التوقعات السابقة، منوهة إلى أن الدول الأكثر انكشافا بسبب انخفاض أسعار النفط هي سلطنة عمان والبحرين والعراق وأنغولا.

يذكر أن بنك “باركليز” خفض توقعاته لسعر النفط في عام 2020 إثر الضغط بالهبوط الكبير الذي يتعرض له السوق بسبب حرب الأسعار بين روسيا والسعودية واضطراب الطلب على الطاقة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

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