في اجتماع موسع بطرابلس.. السراج يبحث تذليل العقبات لصرف مرتبات العاملين بالدولة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بطرابلس، لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد، وتذليل العقبات لصرف مرتبات العاملين في الدولة على الفور.

وضم الاجتماع كلا من رئيس مجلس النواب بطرابلس حمودة سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري.

وبحث الاجتماع تذليل العقبات لصرف مرتبات العاملين في الدولة على الفور، ومتابعة صرف مرتبات العاملين بالشركة المتعثرة، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجات النازحين.

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا لمنع انتشاره في البلاد، والتشديد على ضرورة الإسراع بتسخير الإمكانيات المالية المطلوبة الخاصة بذلك، وآليات توفير متطلبات المؤسستين العسكرية والأمنية.

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