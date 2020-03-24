اقتراب صرف معاشات التضامن بالمنطقة الشرقية

قال رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في الحكومة الليبية محمد بريدان، ان الهيئة استلمت صك المعاشات الاساسية عن شهري يناير وفبراير تمهيدا لتوزيعها على الفروع والإدارات في المناطق.

وطالب بريدان، في تصريح خاص لقناة “218”، الثلاثاء، الفروع والإدارات بتكليف مندوبين لاستلام الصكوك الخاصة بهم وإحالتها للمصارف التجارية تمهيدا لتسليمها لمستحقيها، على ان تكون فترات المراجعة اليومية الساعة التاسعة صباحا في مقر الهيئة.

وكانت الهيئة طالبت مطلع الأسبوع كافة مدراء الفروع بضرورة تقليص عدد الموظفين لديها للحد المسموح به لتغطية الأعمال في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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