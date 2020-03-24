اقتصاد

اقتراب صرف معاشات التضامن بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في الحكومة الليبية محمد بريدان، ان الهيئة استلمت صك المعاشات الاساسية عن شهري يناير وفبراير تمهيدا لتوزيعها على الفروع والإدارات في المناطق.

وطالب بريدان، في تصريح خاص لقناة “218”، الثلاثاء، الفروع والإدارات بتكليف مندوبين لاستلام الصكوك الخاصة بهم وإحالتها للمصارف التجارية تمهيدا لتسليمها لمستحقيها، على ان تكون فترات المراجعة اليومية الساعة التاسعة صباحا في مقر الهيئة.

وكانت الهيئة طالبت مطلع الأسبوع كافة مدراء الفروع بضرورة تقليص عدد الموظفين لديها للحد المسموح به لتغطية الأعمال في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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