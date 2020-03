اليونان.. يتوقع ركود إقتصادى بسبب فيروس كورونا

الركود المتوقع سيكون مؤقتًا [انترنت]

توقعت وزير المال اليوناني، اليوم الثلاثاء، عن انكماش اقتصاد البلاد خلال العام الجاري، نتيجة عملية الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

و قال كريستوس ستيكوراس، في خطاب تلفزيوني، إن الركود المتوقع سيكون مؤقتًا، مضيفًا: “الأزمة عميقة وستصبح أعمق، وسيدخل الاقتصاد في حالة ركود خلال عام 2020”.

وحيث أعلن رئيس الوزراء اليوناني، أمس الأحد، حظر التجول الذي يقيد حركة الأشخاص باستثناءات قليلة في إطار جهود أخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كيرياكوس ميتسوتاكيس: “ربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة، وهي الخطوة التي يجب اتخاذها دون عبث. علينا حماية الصالح العام وصحتنا”.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس المسبب لمرض “كوفيد 19” في اليونان، 695 إصابة، إلى جانب 19 حالة وفاة. حظرت البلاد حركة الطيران مع بريطانيا وتركيا، أمس الاثنين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

