اقتصاد

التجمعات والمنظمات الشبابية تطلق حملة إعلامية توعوية لدعم الفئات المستضعفة للوقاية من وباء كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 26 مارس 2020 (وال) – أطلقت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حملة ” لا تشيلو هم” من أجل دعم الفئات المستضعفة للوقاية من وباء كورونا الذي يجتاح العالم بلا رحمة .

هذه الحملة جاءت لدعم محدودي الدخل، والنازحون في كل ليبيا، ونزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل والسجناء، والمحتجزين في مراكز الإيواء للهجرة غير النظامية .

وتهدف الحملة إلى تذكير الجهات المسؤولة، ولجان الأزمة بمسؤولياتهم تجاه الفئات المذكورة، و تلزمهم باتخاذ عديد الإجراءات لسهولة وصول هذه الفئات لأدوات ومستلزمات الوقاية، مع توفير حاجياتهم الأساسية”من الغذاء” للتطبيق الأمثل لإجراءات الحجر الصحي .

وتطالب المنظمات كل الجهات التي تقع تحت سيطرتها مؤسسات الإصلاح والتأهيل والسجون ومراكز الإيواء، باتخاذ التدبير اللازمة لحماية النزلاء .

وتطالب الجهات القضائية”المجلس الأعلى للقضاء” إصدار عفوا عام على كل النزلاء الذين لا يشكل الإفراج عنهم خطر على أمن المجتمع ، باستثناء قضايا “القتل، والإرهاب والمخدرات”, أو الإفراج المشروط للوقاية من هذا الوباء الذي يهدد حياة الجميع .

كما تطالب المنظمات الشبابية مصرف ليبيا المركزي، ووزارات المالية، ولجان الأزمة، ضرورة صرف المرتبات في مواعيدها، ودعم الأسر التي لا دخل لها ومحدودة الدخل والنازحون .

و تهيب برجال الأعمال و المقتدرين، التبرع بقسط من أموالهم أو ممتلكاتهم العينة لمصلحة الحملات الإنسانية كي ينعم الجميع بالأمن الصحي “ولا يشيل أخيك الليبي هم” .

كما تناشد كل الجهات الأمنية و الضبطية ضرورة، اتخاذ الإجراءات الحازمة لكل من يريد المتاجرة بهذه الأزمة من “تجار ، ومسؤولين، وموردين، ورجال جمارك، وصيدلانيين، وأعضاء لجان الأزمة” مهما كانت صفتهم و مراكزهم “كفي فساد” . (وال – طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك