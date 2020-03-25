مؤسسة ألمانية تعلّق برامجها التنموية في ليبيا

أعلن فرع مؤسسة GIZ الألمانية تعليق تنفيذ برامجه في ليبيا حتى يوليو القادم. ووفقا لرئيس فرع المؤسسة بليبيا سابين هارتيق فإن هذا الإعلان يعني إيقاف تنفيذ برامج ريادة الأعمال في ربوع ليبيا للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وتجنب العدوى.

وأشادت GIZ بجهود المؤسسات التي أنجزت تدريبات HP LIFE على الرغم من الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد، مؤكدة على أنه تم التنسيق مع اللجنة الاستشارية بصندوق التسهيلات المالية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وفي السياق ذاته نوهت إلى أن النشاط سيقتصر فقط على الاجتماعات الضرورية والتي تشمل عددا صغيرا من المشاركين، فيما سيعلق الإطار الزمني لإجراء تدريبات CEFE-HP التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم حتى يوليو القادم.

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