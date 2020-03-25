“ضوء أخضر” لصرف مرتبات يناير وفبراير

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الأربعاء، عن تنفيذ وإحالة كافة أذونات الصرف الخاصة بموظفي القطاع العام عن شهري يناير وفبراير من العام الجاري للمصارف التجارية.

وطالبت إدارة المصرف في إعلان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، كافة الجهات المتأخرة في حالة صكوك وحوافظ العاملين فيها بسرعة مد الإدارات المعنية بكافة الإجراءات ليتسنى العمل عليها وتوجيهها للمصارف التجارية.

وأشار المركزي إلى أن العمل مازال جاريا على تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهر مارس الجاري وفقا للقوائم المحالة من وزارة المالية.

ويعمل في ليبيا أكثر من 1.8 موظف في المؤسسات الحكومية، وبلغت قيمة مرتباتهم العام الماضي أكثر من 19.6 مليار دينار.

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