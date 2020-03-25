اقتصاد

مصرف الوحدة يعلن عن تشكيل فريق للتواصل عن بعد مع كافة الزبائن لتفعيل خدمة  “الموبي كاش”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 26 مارس 2020 (وال) –  أكد المتحدث باسم مصرف الوحدة “أحمد التركي”  أن إدارة المصرف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد .

التركي أوضح أن أدارة المصرف قامت بتشكيل فريق عمل كخطوة استباقية للتواصل عن بعد مع كافة الزبائن غير مشتركين بالخدمة الموبي كاش بجميع ربوع ليبيا لتفعيل الخدمة لهم  .

و أضاف ” سيتم تفعيل خدمة الموبي كاش في جميع المحال سواء الخضراوات أو الغذائية والصيدليات و المستشفيات و المصحات الخاصة التي تعمل 24 ساعة في فترة الحظر أو غيرها .

و أكد التركي أنه بناءً على تعليمات السيد المدير العام بإمكان المواطنين الذي لم ترد لهم مرتبات بعد بسحب ما قيمته 400 دينار على المكشوف بخدمة الموبي كاش .

ولفت إلى أنه سيتم غداً الإعلان عن أرقام هواتف ايميلات الخاصة بتقديم هذه الخدمة . (وال – بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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