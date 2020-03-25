كورونا يُلحق خسائر فادحة في صناديق التقاعد الأمريكية

ذكرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن انهيار السوق والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا أدى إلى خسائر استثمارية قدرت بتريليوني دولار لصناديق التقاعد العامة الأميركية.

وأكدت “موديز” أن الصناديق تواجه خسائر استثمارية بنحو 21 بالمائة في المتوسط للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، بناء على وضع مؤشرات الأسواق في 20 مارس الجاري.

من جهته قال نائب رئيس “موديز” في بيان، إنه ما لم يحدث انتعاش درامي لأسواق الاستثمار، فإن خسائر استثمارات التقاعد في 2020 ستكون نقطة تحول مهمة.

ووفقا للوكالة، فإنه إذا لم يحدث تعويض لخسائر الاستثمار فإن الحكومات قد تواجه زيادة بنحو 60 بالمئة في مساهمات التقاعد للسنة المالية 2021 من أجل الحيلولة دون تنامي الالتزامات غير الممولة.

يشار إلى أن فيروس كورونا قد نال من أسواق الأسهم بسبب الإغلاقات العامة التي أعلنتها الحكومة بعدد من الولايات حيث محا المؤشر داو جونز الصناعي مكاسب ثلاث سنوات في شهر واحد بحسب “موديز”.

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