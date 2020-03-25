كورونا يطيح بالطلب العالمي على النفط

أكدت أكبر شركة نرويجية مستقلة لاستشارات الطاقة rystad energey أن الطلب العالمي على النفط سيهبط إلى 4.9 مليون برميل يوميا في عام 2020 الجاري بما يعادل حوالي 4.9 بالمائة إثر تفشي فيروس كورونا.

وتوقعت الشركة تراجع الطلب على النفط لشهر أبريل بمقدار 16 مليون برميل يوميا، مقارنة به قبل عام. وكانت الشركة قد توقعت سابقا انخفاض الطلب بنحو 2.8 مليون برميل يوميا في العام الحالي.

وفي السياق ذاته أكدت الشركة هبوط الطلب على وقود الطائرات بنسبة 20% على أساس سنوي، أو 1.4 مليون برميل يوميا، في حين من المتوقع انخفاض حركة النقل الجوي 8%.

من جهتها أضافت الشركة أن الطلب على وقود السيارات سينزل 5.6 بالمئة أو 2.8 مليون برميل يوميا.

يذكر أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعا عند افتتاح جلسة التداول الأربعاء وذلك بعد أن ثبتت الأسعار في الجلسات السابقة دون تغيير متخلية عن أكبر مكاسبها بالتزامن مع المخاوف المستمرة من التداعيات الثقيلة لفيروس كورونا.

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