اقتصاد

حكم بريطاني يعزز شرعية مجلس مؤسسة الاستثمار

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار في إيجاز صحفي نشرته الأربعاء، إن محكمة إنجليزية أصدرت حكما ينص على شرعية ممثل المؤسسة في المملكة المتحدة بقيادة رئيس مجلس الإدارة علي محمود.

وأوضحت المؤسسة أن الحكم جاء على خلفية دعوى قضائية تقدم بها مسؤولون سابقون في مؤسسة الاستثمار للقضاء البريطاني بطلب نزع شرعية مجلس الإدارة الحالي، وفقا لما ورد في البيان.

بدوره، أوضح مسؤول العلاقات والإعلام بالمؤسسة لؤي القريو، في بيان عمم على وسائل الإعلام، أن الدعوى كان لها الأثر السلبي على تعاملات المؤسسة الليبية للاستثمار مع البنوك والشركات ومؤسسات دولية أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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