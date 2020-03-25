اقتصاد

ميناء بنغازي يدعم السوق بالسلع الضرورية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة ميناء بنغازي الأربعاء، عن استمرار تسيير حركة خروج السلع والبضائع الواصلة للأرصفة التجارية والمكونة من سلع غذائية ومواد طبية، وأعطتها الأسبقية في إيصالها للتجار، في إطار دعم السوق المحلية بالسلع الضرورية، على أن يؤجل خروج البضائع ذات الطابع غير الاستعجالي إلى الثالث من أبريل المقبل.

وفي السياق ذاته قالت إدارة الميناء، إن سفينة الحاويات “كنت شيب” شرعت في تفريغ حمولتها المقدرة بـ383 حاوية، ومازالت السفينة “سي كوين” تفرغ حمولتها من الاسمنت المقدرة بـ 4600 كيس.

وقالت إدارة الميناء في بياناتها الحديثة إن حاملة الحاويات “لوتس” مستمرة في إنزال حمولتها من السلع والبضائع والمقدرة بـ300 حاوية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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