هيئة الكهرباء: خروج حقل التحدي عن العمل أدى إلى عجز في الطاقة الكهربائية

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة لقناة ليبيا إن خروج حقل التحدي للغاز التابع لشركة سرت عن العمل أدى إلى عجز إضافي في الطاقة الكهربائية.

وأضاف خليفة أن هذا الحقل يغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بكمية إنتاجيه تقدر ب 50ميلون قدم مكعب مشيرا إلى أن هذا الخروج نتج عنه تخفيف في كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من محطتي شمال بنغازي والزويتينة بقمية 250 ميجاوات الأمر الذي تسبب في ارتفاع العجز السابق من 350‪ إلى 600 ميجاوات وهو ما أسفر عن زيادة في ساعات طرح الأحمال تصل الى سبع ساعات على امتداد المنطقة الشرقية بحسب إفادة إدارة تحكم الشرقية.

وأوضح الناطق باسم الهيئة ان إدارة تحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي قامتا فور خروج الحقل بتغيير عمل بعض الواحدات العاملة بالغاز الى نظام الوقود الخفيف وذلك من أجل تخفيف العجز وكذلك للمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا