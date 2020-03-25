الدولار الامريكي يواصل الارتفاع مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استمرار ارتفاعه مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية في التعاملات المسائية اليوم الاربعاء.

وبلغت قيمة العملة الأميركية، 4.98 دينار، حيث يتداول مهتمون السعر عند هذه الحدود وتقفز احياناً إلى 5.01 دينار وفقاً لمتداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويأتي الارتفاع بعد صعود ملحوظ شهده الدولار منذ عدة أيام على خلفية اغلاق منظومة الاعتمادات لإجراء بعض التعديلات عليها ورفض المصرف المركزي اعادة فتحها قبل تعديل سعر الرسم على النقد الاجنبي وفقا لخطاب صادر عن الصديق الكبير بالاضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار.

وفيما يلي اخر الاسعار بالسوق السوداء ( من تعاملات الواتساب والفايبر) :

الدولار/ طرابلس = 4.98 و5.01 دينار

الدولار/ زليتن = 4.96 دينار

الدولار/ بنغازي= 5.07 دينار

سعر كسر الذهب = 169 دينار عيار 18

اليورو= 5.24 دينار

الباوند = 5.60 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 5.07 دينار

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